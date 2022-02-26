Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Владимир Путин надеялся на другую ситуацию. Однако Верховная Рада показала невиданную до этого политическую зрелость.

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Однако Арахамия отметил, что для полной победы не хватает только одного – более жесткой реакции Запада.

Мы благодарны за санкции, но России должно быть больно за свои действия сегодня, а не через месяцы. Мы видим, что каждый акт российской агрессии на нашей территории уменьшает базу поддержки Путина в Европе, сообщил Давид Арахамия.

"Но нам нужны реальные действия – закрытое небо, отключение России от SWIFT, нефтяное эмбарго и запрет экспорта. Мы в одиночку сдержали агрессора и сорвали блицкриг. Мы сильны, однако одна нация не сможет защитить всю Европу, если другие будут держаться в стороне", – добавил лидер фракции "Слуга народа".

Сообщение спикера "Слуги народа"

Заявление Давида Арахамии:

Путин надеялся на совсем другую ситуацию в нашем парламенте. Но на этот раз Верховная Рада показала невиданную политическую зрелость. Мы не ссоримся, не критикуем друг друга, а бок о бок боремся с врагом.

Единственное, чего нам действительно не хватает для полной победы – это более жесткая реакция Запада. Мы благодарны за санкции, но России должно быть больно за свои действия сегодня, а не месяцы. Мы видим, что каждый акт российской агрессии на нашей территории уменьшает основу поддержки Путина в Европе. Но нам нужны реальные действия – закрытое небо, отключение России от SWIFT, нефтяное эмбарго и запрет на экспорт. Мы самостоятельно сдержали агрессора и сорвали блицкриг. Мы сильны, однако одна нация не сможет защитить всю Европу, если другие будут держаться в стороне.