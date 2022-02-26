Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Володимир Путін точно сподівався на іншу ситуацію. Проте Верховна Рада показала небачену до цього політичну зрілість.

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Проте Арахамія зазначив, що для повної перемоги не вистачає тільки одного – більш жорсткої реакції Заходу.

Ми вдячні за санкції, але Росії має бути боляче за свої дії сьогодні, а не через місяці. Ми бачимо, що кожен акт російської агресії на нашій території зменшує базу підтримки Путіна в Європі, – повідомив Давид Арахамія.

"Але нам потрібні реальні дії – закрите небо, відключення Росії від SWIFT, нафтове ембарго й заборона експорту. Ми самотужки стримали агресора і зірвали бліцкриг. Ми сильні, проте одна нація не зможе захистити всю Європу, якщо інші будуть триматися осторонь", – додав лідер фракції "Слуга народу".

Допис речниці "Слуги народу"

Заява Давида Арахамії:

Путін точно сподівався на зовсім іншу ситуацію в нашому парламенті. Але цього разу Верховна Рада показала небачену до цього політичну зрілість. Ми не сваримося, не критикуємо один одного, а пліч-о-пліч боремося з ворогом.

Єдине, чого нам зараз справді не вистачає для повної перемоги – це більш жорсткої реакції Заходу. Ми вдячні за санкції, але Росії має бути боляче за свої дії сьогодні, а не через місяці. Ми бачимо, що кожен акт російської агресії на нашій території зменшує базу підтримки Путіна в Європі. Але нам потрібні реальні дії – закрите небо, відключення Росії від SWIFT, нафтове ембарго й заборона експорту. Ми самотужки стримали агресора і зірвали бліцкриг. Ми сильні, проте одна нація не зможе захистити всю Європу, якщо інші будуть триматися осторонь.