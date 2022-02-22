Окаэровцам и правда на...ть на западные санкции – это нужно понимать. Пока миру нужны энергоносители, у них будет, откуда брать средства. А на своих собственных граждан им на...ть еще больше.

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Введут санкции или нет – не столь важно для нас, потому что более богатой и успешной Украина от этого не станет. Более того, по собственному опыту скажу, что санкции против теперь уже независимых бандформирований на территории Украины создадут безумные проблемы для украинского легального бизнеса в других странах мира (с санкциями по Крыму было так же и сейчас это проблема для Украины!).

в других странах мира (с санкциями по Крыму было так же и сейчас это проблема для Украины!). В Украине, 8 лет после Майдана, менее свободная экономика из всех стран Европы. И правительство в разы увеличило фискальное давление, не сделав ничего для улучшения условий ведения бизнеса.

Вчера путлер сказал прямо, что не считает Украину страной и отдельным народом. Поэтому…

Сейчас вопрос не в том, будет ли война и начнется ли она 23 февраля. Вопрос, в каком формате будет война. Думаю, что это будет сразу. И цифровая война здесь будет играть немаловажную роль.

Путин заявил, что не считает Украину отдельным государством / Фото Getty Images

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Формат войны

Только что заявили – "признание" состоялось не только в пределах подконтрольных территорий, а в рамках всей территории Луганской и Донецкой областей (в России это свое заявление пока опровергли – 24 канал).

Поэтому прямо сейчас нам открыто сказали, что началась война. Орки и московиты прямо сейчас пойдут на Мариуполь и остальные территории подконтрольных Украине областей.

Блокировка морских путей прямо сейчас, скорее всего, возобновится и усилится.

Но им даже не нужно сейчас нападать на Украину – с угрозой войны, которая висит над Украиной, деньги, даже те копейки, которые в Украине есть, будут оттуда бежать. Новых иностранных инвестиций не будет и местные – на паузе. При этом, напомню, фискальное давление на бизнес правительства растет.

Страны мира конкурируют за привлечение денег, создавая максимально прозрачные условия для бизнеса. У нас – наоборот + война.

Думаю, что денежная поддержка Украины будет значительной, но это не даст нам инвестиций и развития, а значит, и дальше Украина будет отставать от остального мира.

Пока выглядит это примерно так. Окаэровцы достигли всех своих целей, и изменить это могут только сами украинцы, перестав выбирать таких беспомощных политиков.

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