Президент заявил, что Мустафа-ага является примером несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа. Зеленский пожелал Джемилеву здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы.

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Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул: он уверен, что вместе обязательно удастся дойти до победы.

А тогда один из следующих Дней рождения Мустафы-аги будут праздновать в украинском Крыму под украинским и крымскотатарским флагами. Это будет происходить за чашечкой ароматного кофе.

"Мустафа-ага не сломался"

Зеленский отметил, что Джемилев за свою правозащитную деятельность подвергался репрессиям. Его преследовала советская власть.

"Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой", – вспомнил украинский лидер.

Президент подчеркнул: Джемилев не прекращал борьбу, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю.

Зеленский отметил, что Джемилев пережил страшные испытания. В то же время он не сломался, не потерял человечность, искренность и простоту в общении.

Президент заявил, что сегодня крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и безопасно на своей земле. Россия оккупировала Крым.

Зеленский сообщил, что "крымчан снова запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку".

"Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и на этот раз враг будет повержен и мы вернем наш Крым", – отметил президент.

Между тем Украина со своей стороны делает все, чтобы "вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди самых актуальных тем мировой повестки дня".

Джемилева предлагают вынести на Нобелевскую премию

Во время форума Украина 603,7. Херсон "Юг Украины – Нива Европы" активист Абмежит Сулейманов предложил вынести кандидатуру лидера крымскотатарского народа Джемилева на Нобелевскую премию мира.

По словам Сулейманова, "если бы украинская власть, Верховная Рада выдвинули кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира, это означало бы поддержку крымскотатарского народа".

Активист напомнил, что Джемилев вместе со своим народом борется мирным способом за освобождение Крыма.

Сообщение из телеграма Зеленского:

Сегодня свое 78-летие празднует национальный лидер крымских татар, первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Нам всем очень повезло жить в одну эпоху с этим великим человеком, именем которого называют улицы и парки в турецких городах! Ведь Мустафа-ага – это пример несокрушимой веры, стойкости духа и неутомимой борьбы за восстановление прав крымскотатарского народа.

За свою правозащитную деятельность Мустафа Джемилев подвергался репрессиям и преследованиям со стороны советской власти. Его бросали в тюрьму, высылали из родного Крыма и долгие годы запрещали возвращаться домой. И все это время он не прекращал бороться, пока крымские татары не получили право вернуться на родную крымскую землю. Несмотря на все страшные испытания, Мустафа-ага не сломался, не потерял человечность, искренность и простоту в общении. Его беспрекословно почитают и уважают соотечественники.

И сегодня, когда Крым оккупировала Российская Федерация, когда крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя свободно и жить на земле своей безопасно, когда крымчан опять запугивают, преследуют, похищают и безосновательно бросают за решетку, Мустафа Джемилев как настоящий лидер вдохновляет свой народ, дает ему силы и укрепляет веру в то, что и в этот раз враг будет повержен и мы вернем наш Крым. Украинское государство со своей стороны делает все, чтобы вопрос деоккупации Крымского полуострова звучал на всех международных площадках и был среди актуальных тем мировой повестки дня.

Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-аги будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами. Верю, это обязательно произойдет.

А сегодня поздравляю уважаемого Мустафу Джемилева с Днем рождения, желаю крепкого здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы!