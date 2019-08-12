Нам есть чем гордиться: как украинцам избавиться от неполноценности

Украинцы все чаще воспринимают себя как объект эксперимента, часто жалуются на жизнь. Такое поведение – признак неполноценности, следствие постколониального прошлого.

Прививка от неполноценности есть – надо чаще вспоминать, что мы – украинцы – непоколебимые и очень сильные. Надо научиться гордиться своими достижениями.

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А гордиться есть чем.

Образование

Именно в Украине в городе Острог построен первый вуз в Восточной Европе еще в 16 веке, а в 17 веке – украинцы были самой письменной нацией. Сейчас же мы в списке самых образованных в мире.



Острожская академия

Язык

Несмотря на многочисленные русификации, полонизации и лингвоциды, мы сумели сохранить родной литературный язык, которой – что важно – пользуемся в ежедневной жизни. Чем, например, не могут похвастаться наши соседи – белорусы. Надо признать очевидное – белорусы потеряли свой родной язык. А кто не имеет языка – становится немым. А немого толкнешь, куда пожелаешь – говорит народная мудрость.

Наука

Среди создателей ракетно-космической техники – 80% украинцев. Именно украинцы первыми создали космические разработки, которыми пользуется современная мировая астронавтика и космонавтика. Отцом мирового вертолетостроения также был украинец – Игорь Сикорский.



Игорь Сикорский

Государственное строительство

Автором первой в истории человечества Конституции демократического общества был гетман Украины Филипп Орлик. Впервые в мире в документе есть разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Лишь через 70 лет Конституции появятся в Европе и США. Список можно продолжать.



Конституция Филиппа Орлика

Выносливость и вера

Украинцы никогда не оставляли надежды создать независимую Украину. Даже несмотря на ГУЛАГи, бамлаги, репрессии, пытки и изгнания. И достигали своей цели. Последний раз – в 1991 году. Ни одна европейская страна не выдержала бы три Майдана, если учесть Революцию на граните, за почти одно поколение. А украинцы смогли. И не позволили заменить демократию на диктатуру.

Революции в Украине

Да, нам выпадает много вызовов. Но это означает лишь то, что на самом деле мы очень сильные. А наша роль – определяющая. Надо только действовать как уважающая себя нация.