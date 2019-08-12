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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Нам є чим пишатися: як українцям позбутися меншовартості

      Інститут просвіти 195 Читать новость на русском

      Українці дедалі частіше сприймають себе як об'єкт експерименту, часто скаржаться та бідкаютьсся на життя. Така поведніка – ознака меншовартості, наслідок постколоніального минулого.

      Щеплення від меншовартості є – треба частіше згадувати, що ми – українці – незламні і дуже сильні. Треба навчитися пишатися своїми досягненнями.

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      А пишатися є, чим.

      Освіта

      Саме в Україні у місті Острог збудовано перший ВИШ у Східній Європі ще у 16 століття, а у 17 столітті – українці були найписемнішою нацією. Нині ж ми у списку найосвіченіших у світі.

      острозька академія
      Острозька академія

      Мова

      Попри чисельні русифікації та полонізації та лінгвоциди, ми зуміли зберегти рідну літературну мову, якою – що важливо – послуговуємося у щоденному житті. Чим, наприклад, не можуть похвалитися наші сусіди – білоруси. Треба визнати очевидне – білоруси втратили свою рідну мову. А хто не має мови – стає німим. А німого попхаєш, куди забажаєш – каже народна мудрість.

      Наука

      Серед творців ракетно-космічної техніки – 80% українців. Саме українці першими створили космічні розробки, якими користується сучасна світова астронавтика та космонавтика. Батьком світового вертольотобудування також був українець – Ігор Сікорський.

      ігор сікорський
      Ігор Сікорський

      Державотворення

      Автором першої в історії людства Конституції демократичного суспільства був гетьман України Пилип Орлик. Вперше в світі в документі є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Лише через 70 років Конституції з'являться у Європі та США. Список можна продовжувати.

      Конституція Пилипа Орлика
      Конституція Пилипа Орлика

      Витривалість та віра

      Українці ніколи не полишали надії створити незалежну Україну. Навіть попри ГУЛАГи, бамлаги, репресії, тортури та вигнання. І досягали своєї мети. Востаннє – 1991 року. Жодна європейська країна не витримала б три Майдани, якщо врахувати Революцію на граніті, за майже одне поколінння. А українці змогли. І не довзолили замінити демократію на диктатуру. 

      Революції в Україні

      Так, нам випадає багато викликів. Але це означає лише те, що, насправді, ми дуже сильні. А наша роль – визначальна. Треба лишень діяти як нація, що себе поважає. 

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      Теги: Новини України Інститут просвіти
      Джерело: 24 канал
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