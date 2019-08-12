Нам є чим пишатися: як українцям позбутися меншовартості

Українці дедалі частіше сприймають себе як об'єкт експерименту, часто скаржаться та бідкаютьсся на життя. Така поведніка – ознака меншовартості, наслідок постколоніального минулого.

Щеплення від меншовартості є – треба частіше згадувати, що ми – українці – незламні і дуже сильні. Треба навчитися пишатися своїми досягненнями.

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А пишатися є, чим.

Освіта

Саме в Україні у місті Острог збудовано перший ВИШ у Східній Європі ще у 16 століття, а у 17 столітті – українці були найписемнішою нацією. Нині ж ми у списку найосвіченіших у світі.



Острозька академія

Мова

Попри чисельні русифікації та полонізації та лінгвоциди, ми зуміли зберегти рідну літературну мову, якою – що важливо – послуговуємося у щоденному житті. Чим, наприклад, не можуть похвалитися наші сусіди – білоруси. Треба визнати очевидне – білоруси втратили свою рідну мову. А хто не має мови – стає німим. А німого попхаєш, куди забажаєш – каже народна мудрість.

Наука

Серед творців ракетно-космічної техніки – 80% українців. Саме українці першими створили космічні розробки, якими користується сучасна світова астронавтика та космонавтика. Батьком світового вертольотобудування також був українець – Ігор Сікорський.



Ігор Сікорський

Державотворення

Автором першої в історії людства Конституції демократичного суспільства був гетьман України Пилип Орлик. Вперше в світі в документі є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Лише через 70 років Конституції з'являться у Європі та США. Список можна продовжувати.



Конституція Пилипа Орлика

Витривалість та віра

Українці ніколи не полишали надії створити незалежну Україну. Навіть попри ГУЛАГи, бамлаги, репресії, тортури та вигнання. І досягали своєї мети. Востаннє – 1991 року. Жодна європейська країна не витримала б три Майдани, якщо врахувати Революцію на граніті, за майже одне поколінння. А українці змогли. І не довзолили замінити демократію на диктатуру.

Революції в Україні

Так, нам випадає багато викликів. Але це означає лише те, що, насправді, ми дуже сильні. А наша роль – визначальна. Треба лишень діяти як нація, що себе поважає.