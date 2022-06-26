После блокирования транзита по Литве российские кафиры начали проводить военные учения в Калининградской области и начали угрожать силовым сценарием. ЕС испугался и начал говорить о разрешении транзита, но Литва ответила, что наложит на такое решение вето и продолжит соблюдать исполнение санкций.

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В ОП поражены принципиальностью Литвы

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поблагодарил Литву за принципиальную позицию. Он подчеркнул, что именно этого не хватало многим странам для того, чтобы поставить кафиров на место, и пример Литвы в очередной раз показывает, что Россия понимает только язык силы.

Острый дефицит лидерства – вот что реально мешает наказать Россию. Именно такой принципиальности, которую демонстрирует Гитанас Науседа, намертво блокируя смертоносный транзит России в Калининград. Хороший пример для других лидеров: жесткие решения быстро упражняют мозг российским варварам,

– написал Подоляк в своем твиттере.

Запрет транзита в Калининград: что известно

Литва заблокировала курсирование российских поездов с подсанкционными товарами через свою территорию. Это вызвало настоящую истерику у Кремля: в Калининградской области начались военные учения, а Россия начала прямо угрожать Литве. Президент Литвы Гитанас Науседа ответил , что угроз агрессора никто не боится и никаких уступок не будет.

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с Путиным в Петербурге сказал, что блокирование Литвой транзита в Калининград – это фактически объявление войны . Правда, Кремль вряд ли решится на силовое решение вопроса, ведь Литва является членом НАТО и вооруженное противостояние с таким соперником только приблизит крах России.

Литовский политолог Витис Юрконис сообщил, что Литва готовилась к подобному развитию событий 8 лет. Долгое время были диалоги с НАТО и Брюсселем, все риски Литва понимает и готова идти на них.

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