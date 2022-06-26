Об этом 24 каналу сказал Витис Юрконис – политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве. Он подчеркнул, что они понимают все возможные угрозы.

Внимание Транзит через Калининград: Науседа не собирается идти на уступки перед Россией, несмотря на угрозы

Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами,
– отметил Юрконис.

И подчеркнул, что литовцы не исключают ни одного сценария, однако не намерены паниковать.

Кроме того, в Литве понимают, что так или иначе основная борьба происходит на территории Украины.

"Здесь можно даже видеть и попытки отвлечь внимание, чтобы мы больше говорили о странах Балтии или были обеспокоены своей безопасностью. Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", – считает политолог.

Он добавил, что благодарен украинцам, что они обращают внимание и на эти вопросы тоже.

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Коротко о "блокаде Калининграда"

  • Ограничения импорта и транзита российских стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз начали действовать 17 июня.
  • Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов на следующий день заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.
  • В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.

Как реагируют на угрозы Кремля

  • Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.
  • МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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