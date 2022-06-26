Об этом 24 каналу сказал Витис Юрконис – политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве. Он подчеркнул, что они понимают все возможные угрозы.

Внимание Транзит через Калининград: Науседа не собирается идти на уступки перед Россией, несмотря на угрозы

Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами,

– отметил Юрконис.

И подчеркнул, что литовцы не исключают ни одного сценария, однако не намерены паниковать.

Кроме того, в Литве понимают, что так или иначе основная борьба происходит на территории Украины.

"Здесь можно даже видеть и попытки отвлечь внимание, чтобы мы больше говорили о странах Балтии или были обеспокоены своей безопасностью. Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", – считает политолог.

Он добавил, что благодарен украинцам, что они обращают внимание и на эти вопросы тоже.

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Коротко о "блокаде Калининграда"

Ограничения импорта и транзита российских стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз начали действовать 17 июня.

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов на следующий день заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.

Как реагируют на угрозы Кремля

Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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