Об этом 24 каналу сказал Витис Юрконис – политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве. Он подчеркнул, что они понимают все возможные угрозы.
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Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами,
– отметил Юрконис.
И подчеркнул, что литовцы не исключают ни одного сценария, однако не намерены паниковать.
Кроме того, в Литве понимают, что так или иначе основная борьба происходит на территории Украины.
"Здесь можно даже видеть и попытки отвлечь внимание, чтобы мы больше говорили о странах Балтии или были обеспокоены своей безопасностью. Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", – считает политолог.
Он добавил, что благодарен украинцам, что они обращают внимание и на эти вопросы тоже.
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Коротко о "блокаде Калининграда"
- Ограничения импорта и транзита российских стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз начали действовать 17 июня.
- Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов на следующий день заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.
- В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.
Как реагируют на угрозы Кремля
- Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.
- МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.
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