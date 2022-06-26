Про це 24 каналу сказав Вітіс Юрконіс – політолог, керівник офісу Freedom House в Литві. Він наголосив, що вони розуміють усі можливі загрози.
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Ми до цього готувались. Ми про це говорили роками. І з Брюсселем, і з НАТО, і з сусідніми державами,
– зазначив Юрконіс.
І наголосив, що литовці не виключають жодного сценарію, однак не мають наміру панікувати.
Крім того, у Литві також розуміють, що так чи інакше основна боротьба відбувається на території України.
"Тут можна навіть бачити й спроби відвернути увагу, щоб ми більше говорили про країни Балтії або були занепокоєні своєю безпекою. Це не питання вибору, але потрібно розуміти, що однаково основна увага повинна йти на війну в Україні і підтримку там", – вважає політолог.
Він додав, що вдячний українцям, що вони звертають увагу й на ці питання також.
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Коротко про "блокаду Калінінграда"
- Обмеження щодо імпорту та транзиту російських сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу почали діяти 17 червня.
- Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов наступного дня заявив, що Литва припинила пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.
- У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть викликало очільницю посольства країни у Москві.
Як реагують на погрози Кремля
- Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.
- Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.
- Натомість МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.
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