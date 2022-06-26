Науседа зауважив, що 24 червня в Брюсселі завершилася історична Рада лідерів Європи, де Україні та Молдові надали статус кандидатів в ЄС. За його словами, це є величезним досягненням не лише для України та Молдови, а й для литовської дипломатії. Адже Литва щодня була голосом обох країн в Європейському Союзі, невтомно захищаючи їхнє право вирішувати власне майбутнє.

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Обмеження транзиту до Калінінграда прописані у санкціях проти Росії

Науседа розповів, що разом з лідерами країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії та Болгарії 28 лютого, на п'ятий день російського вторгнення в Україну, звернувся до ЄС з проханням надати нашій державі статус кандидата.

"За 4 місяці це бачення перетворилося на реальність. Нам вдалося, бо ми всі разом працювали тут, в Литві, в Брюсселі, в столицях європейських країн", – зауважив президент Литви.

Він додав, що, радіючи успіхам України та Молдови, було дуже неспокійно спостерігати за тим, що останніми днями відбувалося у Вільнюсі – у громадсько-політичному просторі спалахнули гарячі дискусії про Калінінград.

"Тема не нова – Калінінградський транзит працює з 2004 року, коли Литва приєдналася до Європейського Союзу. Умови транзиту обговорюються в угоді ЄС – Росія, ЄС не несе в односторонньому порядку відповідальності за їхнє виконання", – зауважив Науседа.

Він наголосив, що Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо певної групи товарів, зокрема сталі, чорних металів та товарів розкоші. Тоді постало питання щодо того, які санкції Литва повинна застосовувати у випадку транзиту з та в Калінінград. Науседа обговорив це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Брюсселі.

Абсолютно зрозуміло, що Литва має запровадити й буде впроваджувати санкції ЄС. Литва повинна підтримувати та підтримуватиме контроль за товарами, які перевозяться через її територію, і не може бути говорити про якісь "коридори", а також про думки про приниження Росії у відповідь на погрози Кремля,

– наголосив Науседа.

Він зауважив, що чітко пояснив президентці Єврокомісії, як Литва бачить цю ситуацію.

"Уряд має терміново розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запровадження санкцій не зашкодило інтересам Литви чи міжнародним домовленостям. Тільки діючи разом ми досягнемо того, щоб санкції були болючими для країни-агресорки", – підсумував президент Литви.

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Коротко про "блокаду Калінінграда"

Обмеження щодо імпорту та транзиту російських сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу почали діяти 17 червня.

Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов наступного дня заявив, що Литва припинила пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть викликало очільницю посольства країни у Москві.

Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.

Своєю чергою, МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

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