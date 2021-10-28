Подозреваемую отстранят от должности, которую она занимала, и изберут ему меру пресечения по статье о халатности, которая повлекла тяжкие последствия, ей грозит до 5 лет заключения.

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Забыла внести данные

По данным следствия, в 2018 году металлургическая компания через суд добилась от налоговой возврата НДС. Однако чиновница в течение следующего года не внесла решение суда в систему "Суды".

После того как в установленные сроки компания не получила выплату, она повторно обратилась в суд, который принял решение взыскать с государства 5,5 миллиона гривен пени за несвоевременный возврат НДС налоговой инспекцией.

Таким образом халатность чиновницы нанесла серьезный ущерб государству.

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