Підозрювану відсторонять від посади, яку вона займала та оберуть їй запобіжний захід, за статтею про недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, їй загрожує до 5 років ув'язнення.
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Забула внести дані
За даними слідства у 2018 році металургійна компанія через суд домоглася від податкової інспекції повернення ПДВ. Однак чиновниця протягом наступного року не внесла рішення суду в систему "Суди".
Після того, як в установлені терміни компанія не отримала виплату, вона повторно звернулася до суду, який ухвалив рішення стягнути з держави 5,5 мільйона гривень пені за несвоєчасне повернення ПДВ податковою інспекцією.
Таким чином недбалість чиновниці завдала серйозних збитків державі.
Останні схожі випадки в Україні
- У червні 2021 року слідчі ДБР затримали недобросовісних податківців, які сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків. Через це держава зазнала збитків на суму майже 2,5 мільярда гривень.
- На Дніпропетровщині затримали податкову інспекторку, яка після перевірки металургійного заводу не вказала те, що підприємство не сплатила 50 мільйонів гривень.