Підозрювану відсторонять від посади, яку вона займала та оберуть їй запобіжний захід, за статтею про недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, їй загрожує до 5 років ув'язнення.

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Забула внести дані

За даними слідства у 2018 році металургійна компанія через суд домоглася від податкової інспекції повернення ПДВ. Однак чиновниця протягом наступного року не внесла рішення суду в систему "Суди".

Після того, як в установлені терміни компанія не отримала виплату, вона повторно звернулася до суду, який ухвалив рішення стягнути з держави 5,5 мільйона гривень пені за несвоєчасне повернення ПДВ податковою інспекцією.

Таким чином недбалість чиновниці завдала серйозних збитків державі.

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