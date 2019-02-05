Nanoprotec: 10-летняя эволюция до уровня международной компании

Флешмоб # 10yearschallenge в соцсетях вызвал отклик не только у пользователей, но и у компаний.

Те, кому удалось достичь успеха, охотно поддержали волну и наглядно показали свои достижения за последние 10 лет.

В их числе и компания Nanoprotec, которая хорошо известна всем, кто владеет или интересуется автомобилями и автоспортом.

История создания бренда Nanoprotec

многих Nanoprotec ассоциируется с присадками и двигателем, работающим без масла. Действительно, в первые годы своей деятельности продукция Нанопротек состояла преимущественно из присадок, а товарная группа включала всего 6 позиций. Но за последние десять лет Nanoprotec стал международным брендом, а ассортимент вырос почти до 100 видов продукции – от масла и омывателя стекла до моторного масла и высокотехнологичной нанокосметики!

Качество современной продукции Нанопротек соответствует мировым нормам, а в некоторых позициях даже превосходит стандарты, согласно лабораторным исследованиям и отзывам клиентов (в их числе перевозчики, агрохолдинги, гоночные команды и частные покупатели).

Продукция Нанопротек

На сегодняшний день компания Nanoprotec имеет собственный научно-исследовательский центр, а для испытаний новых продуктов и совершенствования уже существующих используются боевые спортивные автомобили, а также служебные машины Нанопротек. Это позволяет в реальных условиях и в разных режимах оценивать эффективность и получать отзывы о продукции Нанопротек, которая представлена на shop.nanoprotec.ua и включает:

– масла

– защитные составы

– нанокосметику

– технические жидкости

– электрозащитные составы

СТО и автоспорт

В 2018-м году компания Nanoprotec открыла в Киеве по адресу ул. Кольцевая дорога 22 СТО полного цикла с одноименным названием, где осуществляется весь спектр работ (от мойки и планового ТО до покраски и восстановления после ДТП). Здесь же проходит обслуживание раллийных и дрифтовых авто многих украинских пилотов и команд.

На 2019 год у Nanoprotec грандиозные планы: расширение линейки продукции, полный ребрендинг и выход на новые зарубежные рынки. Как и раньше, Нанопротек имеет намерения поддерживать автоспорт и даже запланировала социально-учебный проект по строительству студентами гоночных машин на базе Mitsubishi Lancer Evolution и ВАЗ-2108.