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      Nanoprotec: 10-річна еволюція до рівня міжнародної компанії

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      Nanoprotec: 10-річна еволюція до рівня міжнародної компанії

      Флешмоб # 10yearschallenge в соцмережах викликав відгук не тільки у користувачів, а й у компаній.

      Ті, кому вдалося досягти успіху, охоче підтримали хвилю і наочно показали свої досягнення за останні 10 років.

      У їх числі і компанія Nanoprotec, яка добре відома всім, хто володіє або цікавиться автомобілями і автоспортом.

      Історія створення бренду Nanoprotec

      У багатьох Nanoprotec асоціюється з присадками і двигуном, що працює без масла. Дійсно, в перші роки своєї діяльності продукція Нанопротек складалася переважно з присадок, а товарна група включала всього 6 позицій. Але за останні десять років Nanoprotec став міжнародним брендом, а асортимент виріс майже до 100 видів продукції від мастила і омивача скла до моторного масла і високотехнологічної нанокосметики!

      Якість сучасної продукції Нанопротек відповідає світовим нормам, а у деяких позиціях навіть перевершує стандарти, згідно з лабораторними дослідженнями та відгуками клієнтів (в їх числі перевізники, агрохолдинги, гоночні команди і приватні покупці).

      Продукція Нанопротек

      На сьогоднішній день компанія Nanoprotec має власний науково-дослідний центр, а для випробувань нових продуктів і вдосконалення вже існуючих використовуються бойові спортивні автомобілі, а також службові машини Нанопротек. Це дозволяє в реальних умовах і в різних режимах оцінювати ефективність і отримувати відгуки про продукцію Нанопротек, яка представлена ​​на shop.nanoprotec.ua і включає:

      – масла

      – захисні склади

      – нанокосметику

      – технічні рідини

      – електрозахисні склади

      СТО та автоспорт

      У 2018-му році компанія Nanoprotec відкрила в Києві за адресою вул. Кільцева дорога 22 СТО повного циклу з однойменною назвою, де здійснюється весь спектр робіт (від миття та планового ТО до фарбування і відновлення після ДТП). Тут же проходять обслуговування ралійні і дріфтові авто багатьох українських пілотів і команд.

      На 2019 рік у Nanoprotec грандіозні плани: розширення лінійки продукції, повний ребрендинг і вихід на нові зарубіжні ринки. Як і раніше, Нанопротек намір підтримувати автоспорт і навіть запланувала соціально-навчальний проект з будівництва студентами гоночних машин на базі Mitsubishi Lancer Evolution і ВАЗ-2108.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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