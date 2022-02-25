Слышим сирену – идем в укрытие. Все, кто работает в критической инфраструктуре, – должны быть на работе. Сейчас на работе и я, и все остальные члены Кабинета Министров Украины.

Важно Россияне рвутся в столицу Украины с разных направлений

Никто не убегает

Никто никуда бежать не собирается! Все, что распространяют российские и пророссийские СМИ, – фейки и дезинформация для того, чтобы нас деморализовать. Все органы власти Украины, критическая инфраструктура, Вооруженные силы, резервисты – работают в режиме нон-стоп.

Наша задача удержать удар и сохранить Украину. Мир не простит Кремлю и Путину этого нападения. РФ получит санкции от всего мира. Надеюсь такие, что и за железным занавесом достанут.

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Начало конца

Это нападение для Кремля и той России, что мы знали – начало конца. Враг несет серьезные потери благодаря нашей армии. Мы же сохраняем хладнокровие.

Держим информационный фронт не читая и, главное, не распространяя фейки, непроверенную информацию. Доверяйте только официальным источникам!

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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