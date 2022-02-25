Чуємо сирену – йдемо в укриття. Всі, хто працює в критичній інфраструктурі – мають бути на роботі. Наразі на роботі і я і всі інші члени Кабінету Міністрів України.

Важливо Росіяни рвуться до столиці України з різних напрямків

Ніхто не тікає

Ніхто нікуди бігти не збирається! Все, що розповсюджують російські та проросійські ЗМІ – фейки та дезінформація для того, щоб нас деморалізувати. Всі органи влади України, критична інфраструктура, Збройні сили, резервісти – працюють в режимі нон-стоп.

Наше завдання втримати удар і зберегти Україну. Світ не пробачить Кремлю і Путіну цього нападу. РФ отримає санкції від усього світу. Сподіваюсь такі, що і за залізною завісою дістануть.

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Початок кінця

Цей напад для Кремля і тієї Росії, що ми знали – початок кінця. Ворог несе серйозні втрати завдяки нашій армії. Ми ж зберігаємо холоднокровність.

Тримаємо інформаційний фронт не читаючи й, головне, не розповсюджуючи фейки, неперевірену інформацію. Довіряйте лише офіційним джерелам!

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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