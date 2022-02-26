Российские войска в ночь на 26 февраля атаковали воинскую часть столицы. Однако агрессия оккупанта завершилась для него неудачей.

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Атаку на воинскую часть в Киеве отбили

Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве, на Проспекте Победы. Нападение отбито,

– отметили в Сухопутных войсках.

Чтобы спасти воинскую часть бойцы Вооруженных сил взорвали мост на Берестейской. Он вел непосредственно ко входу в здание.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники обороняют Киев от врага сразу в нескольких местах – в районе Нивок, Брестской, Шулявки и Соломенки. Там было слышно много взрывов. Проспект Победы охватили огонь и дым.

Россия стреляла по воинской части: смотрите видео