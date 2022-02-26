Как сообщает 24 канал, противостояние – сразу в нескольких районах. Звуки выстрелов и взрывов слышны в районе Нивок, Берестейской, Шулявки и Соломянки.
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В Киеве продолжалось противостояние за воинскую часть
В районе станции метро "Берестейская" бой продолжался за одну из воинских частей. Как сообщали СМИ, чтобы дать отпор врагу, украинские военные взорвали мост, ведущий в часть. Однако полиции о подрыве моста ничего не известно, так что эта информация не подтвердилась. Нападение было успешно отражено.
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Бои в районе станции метро "Берестейская" / Видео Андрея Цаплиенко:
Как и сообщали украинские власти, эта ночь тяжелая. Оккупанты высадили десант в Василькове и ведут активное наступление на Киев. Ранее враг атаковал ТЭЦ-6 в Киеве.
В Киеве – активные бои: что нужно делать горожанам:
- Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы.
- Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от шаров.
- Если услышите сирены – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
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