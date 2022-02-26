Як інформує 24 канал, протистояння – одразу у декількох районах. Звуки пострілів та вибухів чути у районі Нивок, Берестейської, Шулявки та Солом'янки.

Цікаво Росіяни у формі поліції розстріляли бійців на КПП біля Василькова, – УП

У Києві тривало протистояння за військову частину

В районі станції метро "Берестейська" бій тривав за одну з військових частин. Як повідомляли ЗМІ, аби дати відсіч ворогу, українські військові підірвали міст, який вів до частини. Проте поліції про підрив мосту нічого не відомо, отож ця інформація не підтвердилась. Напад було успішно відбито.

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Бої у районі станції метро "Берестейська" / Відео Андрія Цаплієнка:

Як і повідомляла українська влада, ця ніч є важкою. Окупанти висадили десант у Василькові та ведуть активний наступ на Київ. Раніше ворог атакував ТЕЦ-6 у Києві.

У Києві – активні бої: що треба робити містянам:

Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.

Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони.

Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

Якщо почуєте сирени — негайно прямуйте до найближчого укриття!



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