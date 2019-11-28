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      Нападающий на Шабунина "митинговал" под судом против Садового: фото и видео

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      Митинг под Высшим антикоррупционным судом / 24 канал

      В среду, 27 ноября, Антикоррупционный суд избирал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, а под его зданием собрались несколько десятков протестующих. Журналисты заметили, что одним из протестующих был Ростислав Федорко, которого объявляли в розыск за нападения на голову ЦПК Виталия Шабунина.

      Федорка на кадрах со стрима из-под здания Высшего антикоррупционного суда заметили журналисты 24 канала.

      К слову: Дело Садового: под суд пришли неизвестные "протестующие" – фото, видео

      Что известно о Ростиславе Федорке?

      Ростислав Федорко – 24-летний уроженец Ивано-Франковска. Является членом "Братства" Дмитрия Корчинского, который неоднократно попадал в различные скандалы, в частности, во время акций протеста.

      При этом Федорко участвует в столь различных митингах, что, кажется, ему вообще не принципиально против кого или чего протестовать. В декабре 2018 года во время акции против главы САП Назара Холодницкого он участвовал в антимитинге.

      Там он напал с зеленкой на голову "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. После этого его объявили в розыск, но это не мешало ему свободно разгуливать по Киеву. По меньшей мере, об этом утверждает ЦПК.

      Чуть позже Ростислав Федорко "перешел на темную сторону" и был замечен на акции против министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Кроме того, "героя" протестов обвиняют в нападении на журналистов телеканала NewsOne и ЛГБТ-прайд в Харькове. После последнего дела в сентябре харьковский суд даже взял его под стражу на 2 месяца. Выйдя на свободу Федорко снова взялся за любимое дело – протестовать.

      Ростислав Федорко под зданием Антикоррупционного суда: смотрите фото

      Митинг под зданием суда: смотрите видео

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Обильном под Львовом, который планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

      Важно! Суд избрал Садовому меру пресечения

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продала землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении сам Садовой

      Мэр Львова объяснил, что в сообщении о подозрении говорится о том, что земля, предоставленная компании, не принадлежит общине города. В то же время Андрей Садовой показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

      Относительно обвинения в занижении цены, то Садовой ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова подчеркнул, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дело Садового Андрей Садовой ЛГБТ Антикоррупционный суд Активисты Виталий Шабунин - новости
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