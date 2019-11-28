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      Нападник на Шабуніна "мітингував" під судом проти Садового: фото і відео

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      Мітинг під Вищим антикорупційним судом / 24 канал

      У середу, 27 листопада, Антикорупційний суд обирав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, а під його будівлею зібралися кілька десятків протестувальників. Журналісти помітили, що одним з протестувальників був Ростислав Федорко, якого оголошували у розшук через напад на голову ЦПК Віталія Шабуніна.

      Федорка на кадрах зі стріму з-під будівлі Вищого антикорупційного суду помітили журналісти 24 каналу.

      До слова: Справа Садового: під суд прийшли невідомі "протестувальники" – фото, відео

      Що відомо про Ростислава Федорка?

      Ростислав Федорко – 24-річний уродженець Івано-Франківська. Є членом "Братства" Дмитра Корчинського, який неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, зокрема, під час акцій протесту.

      При цьому Федорко бере участь у настільки різноманітних мітингах, що, здається, йому взагалі не принципово проти кого чи чого протестувати. У грудні 2018 року під час акції проти очільника САП Назара Холодницького він брав участь в антимітингу.

      Там він напав з зеленкою на голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Після цього його оголосили у розшук, але це не заважало йому вільно розгулювати Києвом. Щонайменше, про це стверджує ЦПК.

      Трохи згодом Ростислав Федорко "перейшов на темний бік" і був помічений на акції проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Крім того, "героя" протестів звинувачують у нападі на журналістів телеканалу NewsOne та ЛГБТ-прайд у Харкові. Після останньої справи у вересні харківський суд навіть взяв його під варту на 2 місяці. Вийшовши на волю Федорко знову звявся за улюблену справу – протестувати.

      Ростислав Федорко під будівлею Антикорупційного суду: дивіться фото

      Мітинг під будівлею суду: дивіться відео

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

      Важливо! Суд обрав Садовому запобіжний захід

      У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

      Що каже про підозру сам Садовий

      Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

      Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Андрій Садовий Справа Садового Віталій Шабунін - новини Активісти Антикорупційний суд ЛГБТ
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