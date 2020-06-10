Нападение на активиста Стерненка: прокуратура закрыла дело против погибшего подозреваемого
Прокуратура закрыла уголовное производство против нападавшего на активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова. Мужчине, который совершил нападение на Стерненка, инкриминировали хулиганство. Однако впоследствии дело закрыли из-за его смерти.
Кузнецов получил смертельное ножевое ранение во время нападения на Стерненка в Одессе в 2018 году. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат Станислав Свириденко.
Важно Стерненко не пришел в СБУ для вручения подозрения: причина
Защита Кузнецова уже заявила, что будет оспаривать закрытие дела. Ведь их не устраивает формулировка "в связи со смертью". По убеждению адвокатов погибшего, производство должно быть закрыто за отсутствием события или состава преступления.
Что известно про Сергея Стерненка?Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесский ячейка "Правого сектора". Стерненка пытались трижды убить еще в 2018 году. Следователи так и не могли тогда найти организаторов.
Дело Сергея Стерненка: главное
- В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на активиста Сергея Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Исайкул сейчас находится за границей.
- Через 2 года после нападения стало известно, что двоим нападавшим объявили о подозрении в хулиганстве. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту, который смертельно ранил нападавшего, объявят в любом случае.
- В то же время старший группы прокуроров в деле Стерненка отказался подписывать подозрение из-за отсутствия доказательств, после чего вообще вышел из дела.
- На защиту Стерненка выступает немало активистов, а в украинских городах прошли массовые акции. Люди вы ступают против того, чтобы активисту выдвигали обвинения в убийстве нападающего, ведь Стерненко защищал собственную жизнь.