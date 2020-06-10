Прокуратура закрыла уголовное производство против нападавшего на активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова. Мужчине, который совершил нападение на Стерненка, инкриминировали хулиганство. Однако впоследствии дело закрыли из-за его смерти.

Кузнецов получил смертельное ножевое ранение во время нападения на Стерненка в Одессе в 2018 году. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат Станислав Свириденко.

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Защита Кузнецова уже заявила, что будет оспаривать закрытие дела. Ведь их не устраивает формулировка "в связи со смертью". По убеждению адвокатов погибшего, производство должно быть закрыто за отсутствием события или состава преступления.

Что известно про Сергея Стерненка?Сергей Стерненко – активист, общественный деятель, руководитель организации "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, возглавлял одесский ячейка "Правого сектора". Стерненка пытались трижды убить еще в 2018 году. Следователи так и не могли тогда найти организаторов.

Дело Сергея Стерненка: главное