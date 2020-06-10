Прокуратура закрила кримінальне провадження проти нападника на активіста Сергія Стерненка Івана Кузнєцова. Чоловіку, який здійснив напад на Стерненка, інкримінували хуліганство. Однак згодом справу закрили через його смерть.

Кузнєцов отримав смертельне ножове поранення під час нападу на Стерненка в Одесі у 2018 році. Про це у коментарі "Українській правді" повідомив адвокат Станіслав Свириденко.

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Захист Кузнєцова вже заявив, що оскаржуватиме закриття справи. Адже їх не влаштовує формулювання "у зв'язку зі смертю". На переконання адвокатів загиблого, провадження має бути закрите за відсутністю події або складу злочину.

Що відомо про Сергія Стерненка?Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору". Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів.

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