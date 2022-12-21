О вооруженном нападении Константин Рыженко сообщил в соцсетях. Журналист отметил, что получил ушиб ребер и мягких тканей, информирует 24 канал.
Читайте также 14-летний подросток 10 дней пробыл в плену россиян и рассказал об ужасах застенков
Рыженко не исключает "русский след"
Рыженко рассказал, что инцидент произошел вечером 20 декабря. Журналист возвращался с тренировок на полигоне. Вдруг в темном переулке в Киеве недалеко от аптеки к нему быстро приблизился неизвестный с пистолетом.
Сделал два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской. Пока у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает,
– отметил пострадавший.
Журналист поделился, что его спас бронежилет, который он надел для тренировок на полигоне. Рыженко уже написал заявление в СБУ. Также журналист просит вероятных свидетелей написать ему или обратиться в киевское отделение Службы безопасности.
Конечно я это связываю со своей профессиональной деятельностью и, скорее всего, здесь есть "русский" след, но может быть разное. Под шум войны иногда могут сводить счеты маленькие мелочные люди,
– подчеркнул Рыженко.
Неизвестный дважды выстрелил в журналиста / Фото Константина Рыженко