Нападение на киевских активистов, назначение Саакашвили – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 8 мая – из-за акций в поддержку Стерненко, которые прошли во многих городах, избили двух киевских активистов – Назара Кравченко и Сергея Филимонова. По их словам, это сделали представители "Нацкорпуса". Михеила Саакашвили назначили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Журналистов-расследователей проекта "Следствие. Инфо" вызвали на допрос. По их словам, это связано с тем, что в декабре 2019 года они написали запрос народному депутату Дубинскому о его связях с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

МВФ и Украина отказались от трехлетней программы сотрудничества. Зато Международный валютный фонд предложил вариант продления сотрудничества только по короткой программе кредитования, сроком на 1,5 года.



