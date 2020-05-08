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Напад на київських активістів, призначення Саакашвілі – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 8 травня – через акції на підтримку Стерненка, які пройшли у багатьох містах, побили двох київських активістів – Назара Кравченка та Сергія Філімонова. За їхніми словами, це зробили представники "Нацкорпусу". Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

У випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Журналістів-розслідувачів проєкту "Слідство. Інфо" викликали на допит. За їхніми словами, це пов'язано з тим, що у грудні 2019 року вони написали запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з адвокатом Трампа Руді Джуліані.

МВФ і Україна відмовилися від трирічної програми співпраці. Натомість Міжнародний валютний фонд запропонував варіант продовження співпраці лише за коротшою програмою кредитування, терміном на 1,5 роки.


 

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Сергій Стерненко Міхеїл Саакашвілі Національний корпус Гуд найт Юкрейн
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