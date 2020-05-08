Напад на київських активістів, призначення Саакашвілі – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 8 травня – через акції на підтримку Стерненка, які пройшли у багатьох містах, побили двох київських активістів – Назара Кравченка та Сергія Філімонова. За їхніми словами, це зробили представники "Нацкорпусу". Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ.
У випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Журналістів-розслідувачів проєкту "Слідство. Інфо" викликали на допит. За їхніми словами, це пов'язано з тим, що у грудні 2019 року вони написали запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з адвокатом Трампа Руді Джуліані.
МВФ і Україна відмовилися від трирічної програми співпраці. Натомість Міжнародний валютний фонд запропонував варіант продовження співпраці лише за коротшою програмою кредитування, терміном на 1,5 роки.
Читайте також
Вибір редакції
-
"Годинники Венедіктової": генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів у справі НАБУ23:20
-
Голос Америки: Рівень безробіття у США сягнув рекордної позначки23:19
-
Зеленський чекає моїх ідей та уважно слухає, – Саакашвілі про розмови з президентом23:14
-
блогКолонія "побєдобєсія", або Чому Білорусь влаштовує парад?