По словам директора облцентра экстренной медпомощи Виктора Забашты, инцидент произошел около 19:00, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно

Забашта сообщил, что "скорую" вызвали на переулок Лизогубовский. На бригаду медиков напал 21-летний мужчина, который собственно их и вызвал. У одного из работников экстренной медицинской помощи был разбит мобильный телефон. Пострадавших нет.

На место нападения вызвали полицию, правоохранителям направили заявление.

К слову, на Куликовом поле в Одессе 2 мая мужчина напал на полицейских с двумя ножами.

Один из правоохранителей открыл огонь, чтобы отразить нападение. Раненых полицейских и нападавшего госпитализировали.