За словами директора облцентру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, інцидент трапився близько 19:00, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо
Забашта повідомив, що "швидку" викликали на провулок Лизогубівський. На бригаду медиків напав 21-річний чоловік, який, власне, їх і викликав. В одного з працівників екстреної медичної допомоги було розбито мобільний телефон. Постраждалих немає.
На місце нападу викликали поліцію, правоохоронцям направили заяву.
До слова, на Куликовому полі в Одесі 2 травня чоловік напав на поліцейських з двома ножами.
Один з правоохоронців відкрив вогонь, аби відбити напад. Поранених поліцейських і нападника госпіталізували.