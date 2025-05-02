Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

Поліцейські несли службу з охорони громадського порядку. Чоловік накинувся на них з 2 ножами й завдав поранень. Постраждалих госпіталізували.

Аби відбити напад і затримати правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника ушпиталили з пораненням.

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу. Йдеться про посягання на життя працівника правоохоронного органу.