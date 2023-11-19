Он надеется, что удастся восстановить видео с собственной камеры, поврежденной, а также найти запись с камер заведения. Полиция уже начала уголовное производство.

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Детали нападения на расследователя

Как рассказал Михаил Ткач, в пятницу около 22:20 на парковке ресторана "Тандыр" в Козине они заметили много автомобилей премиумкласса. Около 23:00 заведение покинул заместитель генерального прокурора, поэтому журналист решил подождать других гостей.

Через пол часа из "Тандыра" начали выходить последние гости вместе с охраной. Именно охрана обратила внимание на авто команды Ткача, поскольку она не соответствовала уровню заведения. Эти люди поняли, что внутри кто есть, поэтому включили дальний свет.

Позже, когда уже гости ушли, автомобиль на дальнем свете подъехал вплотную к авто Ткача. Тот понял, что ничего не увидит, поскольку их ослепили, потому вышел из транспорта. Он сообщил, что является журналистом "Украинской правды" и продолжил вести съемку.

Два охранника начали закрывать камеру. Третий подбежал ко мне, ударил в шею и ударил по камере. Камера выключилась. Скорее всего, камера была повреждена во время удара. А ведь видеофайл, который я снимал в тот момент, не открывается. Пытаемся восстановить,

– рассказал расследователь.

Обратите внимание! Михаил Ткач сообщил, что не знает, с кем связана охрана, но точно знают, что она принадлежит кому-нибудь из гостей. Ряд машин имеет оперативные или поддельные номерные знаки. Команда работает, чтобы узнать детали.

Расследователь надеется, что видео с камер ресторана еще есть. Это должно помочь ответить на вопрос, кем были эти люди, почему заведение работало после 23:00, почему охрана имеет фальшивые знаки и вообще позволяет себе нападать на журналистов.

На журналиста УП напали