Він сподівається, що вдасться відновити відео з власної камери, яка була пошкоджена, а також віднайти запис з камер закладу. Поліція вже розпочала кримінальне провадження.

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Деталі нападу на розслідувача

Як розповів Михайло Ткач, у п’ятницю близько 22:20 на парковці ресторану "Тандир" в Козині вони помітили багато автомобілів преміумкласу. Близько 23:00 заклад покинув заступник генерального прокурора, тому журналіст вирішив почекати інших гостей.

Через пів години з "Тандира" почали виходити останні гості разом з охороною. Саме охорона звернула увагу на авто команди Ткача, оскільки воно не відповідало рівню закладу. Ці люди зрозуміли, що всередині хтось є, тому ввімкнули дальнє світло.

Пізніше, коли вже гості пішли, автівка на дальньому світлі під'їхала впритул до авто Ткача. Той зрозумів, що нічого не побачить, оскільки їх засліпили, тому вийшов з транспорту. Він повідомив, що є журналістом "Української Правди" і продовжив вести зйомку.

Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається. Намагаємось відновити,

– розповів розслідувач.

Зверніть увагу! Михайло Ткач повідомив, що не знає, з ким пов'язана охорона, але точно знають, що вона належить комусь з гостей. Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Команда працює, щоб з'ясувати деталі.

Розслідувач сподівається, що відео з камер ресторану ще існують. Це має допомогти відповісти на питання, ким були ці люди, чому заклад працював після 23:00, чому охорона має фальшиві знаки і взагалі дозволяє собі нападати на журналістів.

На журналіста УП напали