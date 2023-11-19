Він сподівається, що вдасться відновити відео з власної камери, яка була пошкоджена, а також віднайти запис з камер закладу. Поліція вже розпочала кримінальне провадження.
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Деталі нападу на розслідувача
Як розповів Михайло Ткач, у п’ятницю близько 22:20 на парковці ресторану "Тандир" в Козині вони помітили багато автомобілів преміумкласу. Близько 23:00 заклад покинув заступник генерального прокурора, тому журналіст вирішив почекати інших гостей.
Через пів години з "Тандира" почали виходити останні гості разом з охороною. Саме охорона звернула увагу на авто команди Ткача, оскільки воно не відповідало рівню закладу. Ці люди зрозуміли, що всередині хтось є, тому ввімкнули дальнє світло.
Пізніше, коли вже гості пішли, автівка на дальньому світлі під'їхала впритул до авто Ткача. Той зрозумів, що нічого не побачить, оскільки їх засліпили, тому вийшов з транспорту. Він повідомив, що є журналістом "Української Правди" і продовжив вести зйомку.
Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається. Намагаємось відновити,
– розповів розслідувач.
Розслідувач сподівається, що відео з камер ресторану ще існують. Це має допомогти відповісти на питання, ким були ці люди, чому заклад працював після 23:00, чому охорона має фальшиві знаки і взагалі дозволяє собі нападати на журналістів.
На журналіста УП напали
- Михайло Ткач також виклав у мережу відео, на якому можна побачити кілька хвилин того вечора. На кадрах видно, як автівку журналістів блокували. А через хвилину кілька позашляховиків чорного кольору поїхали геть від ресторану "Тандир".
- У поліції згодом після публікації заявили, що відкрили провадження за фактом перешкоджання діяльності журналіста. На момент реакції заява не надійшла до правоохоронців, проте там оперативно відкрили кримінальне провадження.
- Як повідомили у поліції, Ткач звернувся до медичного закладу. Невідомі завдали йому тілесних ушкоджень під час сутички біля ресторанного закладу. Саме медики повідомили про інцидент правоохоронцям – так вимагає процедура.