У п'ятницю, 17 листопада, на Ткача напали у селі Козин Київської області, а саме – поблизу ресторану "Тандир". Уже наступного дня в правоохоронних органах заявили про відкриття провадження, хоч ніякі заяви до них не надходили.

Дивіться також Німецький журналіст отримав 600 тисяч євро від Росії: ЗМІ з'ясували деталі

Поліцейські розслідують напад на Ткача

Як зазначили у пресслужбі Нацполіції, вони виявили у соціальних мережах під час моніторингу публікацію одного з інтернет-видань. У ній йшлося про перешкоджання професійній діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу.

Зафіксована на відео подія сталась ввечері 17 листопада. Заяв та повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило. Проте за фактом виявлення публікації розпочато кримінальне провадження,

– йдеться у повідомленні.

Власне, провадження було розпочато слідчими Київської області за частиною 2 статті 171 Кримінального кодексу. У ній йдеться про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Зверніть увагу! Поліцейські встановили, що журналіст, який став жертвою нападників, звернувся до медичного закладу. Невідомі завдали йому тілесних ушкоджень під час сутички біля ресторанного закладу.

Як уточнюють правоохоронці, медики проінформували поліцію про звернення до них медійника, як це передбачає процедура у подібних випадках. Разом з тим можлива додаткова кваліфікація інциденту.

Більше про конфлікт