Німецькі журналісти знайшли підтвердження того, що Губерт Зайпель уклав контракт із Росією та отримував фінансування. Він виступав у ток-шоу на ARD як "експерт з Росії", писав книги про Кремль та відзняв фільм про Путіна.

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Спонсорський контракт для книжкового проєкту

Декілька місяців тому журналісти отримали доступ до злитих даних, відомих як Cyprus Confidential.

У цих документах знайшли докази того, що Зайпель отримував російське фінансування з 2018 року для написання своєї книги, що вийшла у 2021 році – "Влада Путіна. Чому Європі необхідна Росія".

Автор готує книгу про політичне середовище у Росії, що має вийти у 2019 році. Спонсор висловив бажання підтримати розвиток проєкту та зробити його більш доступним для широкої аудиторії,

– йдеться у контракті.

Зайпелю також обіцяли "логістичну та організаційну підтримку" під час збору інформації в Росії.

Згідно з контрактом, Зайпель мав отримати 600 тисяч євро трьома траншами протягом 2018 – 2020 років, проте гроші були виплачені двома переказами – у квітні 2018 та решту 400 тисяч – у квітні 2019 року.

Додатковий запис до контракту вказує, що ймовірно, існував схожий договір у 2013 році для книги-біографії "Путін. Логіка влади". Обидві книги були опубліковані авторитетним німецьким видавництвом.



Зокрема, його документальний фільм "Я, Путін. Портрет" (2012), був висунутий на премію німецького телебачення за найкращий репортаж. Проте критика вважала його недостатньо об'єктивним.

Гроші виплатили через компанію на Віргінських островах

Гроші були перераховані через зареєстровану на Віргінських островах компанію De Vere Worldwide Corporation, реальним власником якої вважається російський олігарх Олексій Мордашов.

Крім того, перед переказами коштів Зайпелю на рахунки цієї компанії надходили гроші з інших фірм, пов'язаних з Мордашовим.



Губерт Запель підтвердив, на запит журналістів, що отримував підтримку через Олексія Мордашова. Проте він зауважив, що бізнесмен "не вплинув на зміст його книг". У самому договорі відзначено, що автор "не має жодних зобов'язань перед спонсором щодо проєкту книги".

Реакція телеканалу на якому працював Запель

Телеканал ARD та його підконтрольна телерадіомовна компанія NDR протягом багатьох років, зокрема, після окупації Криму, слухали розповіді про Росію від журналіста, якого фінансував Кремль.

Зараз NDR реагує на ситуацію і створює слідчу комісію під керівництвом колишнього головного редактора Spiegel Штеффена Клусманна. Вона має розслідувати приховані платежі Зайпелю.

Директор NDR Йоахім Кнут висловив підозру, що аудиторію навмисно обдурили, і зазначив, що ведуться розслідування і розглядаються можливість судового позову.

Ми ретельно перевіримо процеси, пов'язані із замовленням та реалізацією фільмів, які Губерт Зайпель зняв для NDR,

– сказав він.

Востаннє Зайпель працював на телерадіокомпанію у 2019 році.

Що відомо про відносини Губерта Зайпеля з Росією