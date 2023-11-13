Користувачі мережі активно продукували меми, висміюючи депутата, котрий раніше запам'ятався фразою "Мама любіт скорасть". Тепер же він має усі шанси полюбити запах в'язничної камери, яка на роки може замінити йому іспанські курорти, на яких він відпочивав під час повномасштабного вторгнення.

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Мережа щедро висміяла Дубінського-"Буратіно"

Ось наші колеги з NGL.media пригадали зухвале фото Дубінського з Верховної Ради. Він, власне, прийшов наступного дня після розслідування про його автопарк, у футболці з мемною фразою "Мама любіт скорасть". Тепер же на фотожабі напис трішки змінили, і звучить він тепер так: "Мама, я доп***вся". Більше нічого додати.



Фото Дубінського з Верховної Ради оновили / Фото NGL.media

Звичайно ж, не минулося без буквалістики. От вам мем, в якому Дубінський ідеально перевтілився в Буратіно. Того самого героя, на честь якого народний депутат / російський агент отримав позивний. Зрештою, Дубінський, якого люди полюбили за те, що він був обличчям команди розслідувачів проєкту "Гроші", спочатку виявився звичайнісіньким брехуном. А потім – зрадником країни.



Дубінський ідеально перевтілився у Буратіно / Скриншот

Рух "Чесно" не злопам'ятний, але має добру пам'ять. У ньому зауважили, що Олександр Дубінський позивався проти руху, щоб його виключили з Реєстру Зрадників. На злодієві шапка дуже гарно горіла.



Рух "Чесно" пригадав позов Дубінського / Скриншот

Тим часом у нашому улюбленому пабліку "Баба і кіт" констатували, що "мама більше не любить скорасть". Мабуть, і сам Дубінський більше не матиме можливості насолодитися швидкістю. Хіба швидкістю ухвалення рішення щодо його арешту та відправлення за ґрати на довічне.



"Баба і кіт" констатували, що "мама більше не любить скорасть" / Скриншот

Далі залишимо вам ще кілька кумедних картинок, а також детальніше розповімо про самі підозру Дубінському.

Дубінський – агент "Буратіно" / Кумедні меми з мережі

Власне, у СБУ розповіли, що спільно з ДБР зібрали докази державної зради з боку Дубінського. Зазначають, що він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки Росії,

– мовиться у заяві СБУ.

За даними правоохоронців, фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів США. За ці гроші нардеп та співучасники мережі поширювали фейки про вище військово-політичне керівництво України.