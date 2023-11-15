Немецкие журналисты нашли подтверждение, что Губерт Зайпель заключил контракт с Россией и получал финансирование. Он выступал в ток-шоу на ARD как "эксперт из России", писал книги о Кремле и снял фильм о Путине.

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Спонсорский контракт для книжного проекта

Несколько месяцев назад журналисты получили доступ к слитным данным, известным как Cyprus Confidential.

В этих документах нашли доказательства того, что Зайпель получал российское финансирование с 2018 года для написания своей книги, вышедшей в 2021 году – "Власть Путина. Почему Европе необходима Россия".

Автор готовит книгу о политической среде в России, которая должна выйти в 2019 году. Спонсор выразил желание поддержать развитие проекта и сделать его более доступным для широкой аудитории,

– говорится в контракте.

Зайпел также обещал "логистическую и организационную поддержку" во время сбора информации в России.

Согласно контракту, Зайпель должен получить 600 тысяч евро тремя взносами в течение 2018 – 2020 годов, однако деньги были выплачены двумя переводами – в апреле 2018 и остальные 400 тысяч – в апреле 2019 года.

Дополнительная запись к контракту указывает, что, вероятно, существовал схожий договор в 2013 году для книги-биографии "Путин. Логика власти". Обе книги были опубликованы авторитетным германским издательством.



В частности, его документальный фильм "Я, Путин. Портрет" (2012) был выдвинут на премию немецкого телевидения за лучший репортаж. Однако критика считала его недостаточно объективным.

Деньги выплатили через компанию на Виргинских островах

Деньги были перечислены через зарегистрированную на Виргинских островах компанию De Vere Worldwide Corporation, реальным владельцем которой считается российский олигарх Алексей Мордашов.

Кроме того, перед переводом средств Зайпелю на счета этой компании поступали деньги из других фирм, связанных с Мордашевым.



Губерт Запель подтвердил, по запросу журналистов, получавших поддержку через Алексея Мордашова. Однако он отметил, что бизнесмен "не повлиял на содержание его книг". В самом договоре отмечено, что автор "не имеет никаких обязательств перед спонсором по проекту книги".

Реакция телеканала на котором работал Запель

Телеканал ARD и его подконтрольная телерадиовещательная компания NDR на протяжении многих лет, в частности, после оккупации Крыма, слушали рассказы о России от финансируемого Кремлем журналиста.

Теперь NDR реагирует на ситуацию и создает следственную комиссию под руководством бывшего главного редактора Spiegel Штеффена Клусманна. Она должна расследовать скрытые платежи Зайпеля.

Директор NDR Йоахим Кнут высказал подозрение, что аудиторию намеренно обманули, и отметил, что ведутся расследования и рассматриваются возможность судебного иска.

Мы тщательно проверим процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Губертом Зайпелем для NDR,

– сказал он.

В последний раз Зайпель работал на телерадиокомпанию в 2019 году.

Что известно об отношениях Губерта Зайпеля с Россией