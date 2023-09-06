Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, эксперт в области нефти и газа, филолог, журналист, историк, востоковед Михаил Крутихин, отметив, что санкций против российского газа не было.

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"Газпром" мог спокойно качать газ европейским потребителям. Но там с апреля 2021 по собственной воле начали сокращать поставки газа на Запад. Сначала они перестали скачивать газ в подземные хранилища на территории Германии и Австрии. Затем прикрыли газопровод в Финляндию и газопровод "Ямал – Европа". Также снизилась перекачка через "Северный поток-1" и через газопроводы в Украине.

Цены рухнули, объемы не растут. "Газпром" фактически сам ушел с европейского рынка по решению российского руководства, которое хотело заморозить Европу. Ничего не произошло. Все ожидания и просчеты были неправильными. "Газпром" беднеет,

– заметил Крутихин.

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Европа приняла много важных решений

Как подчеркнул Крутихин, Европе было сложно из-за решения "Газпрома". Однако они смогли принять ряд жестких решений и стабилизировать ситуацию.

Долгое время часть европейских руководителей воспринимала сначала СССР, а затем Россию надежными поставщиками. Хотя экономические эксперты Еврокомиссии неоднократно предупреждали, что нельзя рассчитывать на страну-агрессорку.

Сначала Европа вынуждена была резко повысить цену на газ, чтобы "переманить" сжиженный газ с азиатского рынка. Потом пришлось строить новые терминалы, газопроводные перемычки через границы, чтобы перебрасывать объемы газа.

Также европейские страны остановили выход из строя АЭС, угольных электростанций. Параллельно там начали ускорять развитие ветроэнергетики, солнечной энергетики и внедрять меры по энергоэффективности.

Это было недешево. Но Европа пошла на жертвы, потому что решила, что свобода важнее дешевого российского газа. Они послали российское руководство и сказали, что обойдутся без этого газа. И обошлись,

– рассказал Крутихин.

Ситуация в России: коротко