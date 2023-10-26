Про це мовиться в розслідуванні "Української правди". Журналіст Михайло Ткач у своєму розслідуванні розповів, як колишні топпосадовці "відпочивають" за кордоном.

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Як фігуранти резонансних справ живуть за кордоном

Журналісти помітили на французькому курорті Сан-Жан-Кап-Феррі яхту, якої раніше там не було. На неї звернули увагу, бо вона мала назву "Karianna", що схоже на російську. Крім того, це судно не здається в оренду, а ім’я власника – не поширюють. Відомо, що яхту почали будувати у 2013 році, а у 2016 – передали невідомому власнику. Нещодавно це судно виставили на продаж за 25 мільйонів євро.



54-метрова яхта, яку помітили на французькому курорті / Скриншот з відео

Журналісти використали дрон, аби підлетіти ближче до відпочивальників. Коли люди на палубі помітили безпілотник, то почали поводитися агресивно. Посилаючись на джерела у правоохоронних органах, Ткач заявив, що на яхті перебував колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський. На палубі тако були його доньки – Карина й Анна.

Злочевський має двох доньок – Карину й Анну, імена яких, власне, і поєднуються в назві яхти "Karianna",

– підкреслив журналіст.

До слова, коли на яхті відпочивав колишній посадовець разом з сім’єю, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім міністром Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП. Тоді міністр часів Януковича намагався дати рекордний хабар у розмірі 6 мільйонів доларів.

Журналіст "УП", посилаючись на власні джерела, стверджує, що Злочевський протягом останніх 4 років перебував на Кіпрі. Зараз колишній міністр планує продати яхту "Karianna" або передати її донькам, й придбати замість неї величезний корабель.

За кордоном знайшли й колишнього першого заступника голови правління "ПриватБанку" Володимира Яценка. У лютому 2021 року детективи НАБУ затримали його в аеропорту "Бориспіль". Його приватний літак прямував з Дніпра до Відня, проте Яценка затримали й оголосили про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном.

У березні 2022 року закінчилися строки встановлених судом зобов'язань. Посилаючись на власні джерела, журналіст стверджує, що колишній фігурант резонансної справи виїхав до Відня як "особа з інвалідністю другої групи", втім, коли саме Яценко почав переховуватися в Австрії – невідомо. Після початку повномасштабного вторгнення Яценко став виробником безпілотників й вже протягом 14 місяців перебуває за кордоном.



Яценка помітили в аеропорту Відня / Скриншот з відео

У липні 2023 року журналісти Bihus.Info заявили, що спортсмен Сергій Бубка є співвласником компаній, які працюють на окупованих територіях. Згодом Бубка відреагував на скандальне розслідування й заявив, що нібито жодного відношення до роботи цих компаній не має.

Посилаючись на власні джерела, журналіст "УП" стверджує, що спортсмен виїхав з України 1 березня 2022 року за спеціальним листом-дозволом. Після цього Бубка ще двічі виїжджав за кордон, але в Україну так і не повернувся. Ткач стверджує, що, ймовірно, спортсмен разом з сім’єю проживає у французькому місті Ез, що неподалік від Монако.



Маєток у Франції, де разом з сім'єю живе Бубка / Скриншот з відео

Український бізнесмен і колишній член наглядової ради "Укрнафти" Михайло Кіперман від початку повномасштабного вторгнення живе у Женеві. Саме у цьому швейцарському місті розташований офіс неформальної групи "Приват".

Нині Кіперман є фігурантом справи зі схемою у масштабному привласненні коштів. Як стверджують слідчі, бізнесмена підозрюють у виведенні майже 600 мільйонів у гривневому еквіваленті з рахунків "Укртатнафти".

За інформацією "УП", Кіперман виїхав з України 25 лютого 2022 року. Він, як і Яценко, перетнув кордон як "особа з інвалідністю".