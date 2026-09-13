Об этом сообщает издание WP Wiadomości.

Что известно об избиении поляка?

Гайсиг организовал благотворительный велопробег "Путешествие для Марселины" вдоль исторических границ Верхней Силезии общей протяженностью около 800 километров. Целью инициативы был сбор средств на лечение его тяжелобольной партнерши и повышение осведомленности об онкологических заболеваниях.

Однако 12 сентября поляк был вынужден прервать заезд, поскольку на него напали неизвестные из Польши, которые выкрикивали оскорбления и называли его "бандеровцем". Нападавшие избили мужчину ногами, из-за чего тот попал в больницу.

Об инциденте уже сообщили в чешскую полицию, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Несмотря на вынужденную приостановку велопробега, после того как об этом стало известно, удалось всего за одну ночь собрать всю необходимую сумму в 300 тысяч злотых.

Напомним, это не первый случай агрессии со стороны поляков. В польском Радоме 34-летний житель Люблина Томаш Г. после разговора о Волынской трагедии спровоцировал нападение на троих 20-летних украинцев. Мужчина был в нетрезвом состоянии, указал прохожим на национальность ребят, после чего шестеро человек избили их. Пострадавшие получили травмы головы и лица. Подозреваемый признал вину, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в Познани прокуратура предъявила обвинения двум местным жительницам, которые напали на двух украинцев и оскорбляли их из-за национальности. Инцидент произошел ночью 13 августа возле заведения общественного питания: женщины применяли физическую силу, плевались и требовали от украинцев "убираться в Украину".

Одна из подозреваемых также ударила мужчину, который пытался заснять нападение на камеру. Обе женщины признали свою вину, им запретили контактировать с потерпевшими, а максимальное наказание составляет до пяти и трех лет лишения свободы соответственно.