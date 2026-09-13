Про це повідомляє видання WP Wiadomości.

Що відомо про побиття поляка?

Гайсіг організував благодійний велопробіг "Подорож для Марселіни" вздовж історичних кордонів Верхньої Сілезії загальною довжиною близько 800 кілометрів. Метою ініціативи був збір коштів на лікування його важкохворої партнерки та підвищення обізнаності про онкологічні захворювання.

Однак 12 вересня поляк змушений був перервати заїзд, оскільки на нього напали невідомі з Польщі, які вигукували образи та називали його "бандерівцем". Нападники ногами побили чоловіка, через що той потрапив до лікарні.

Про інцидент уже повідомили чеську поліцію, яка з'ясовує всі обставини події. Попри вимушене призупинення велопробігу, після розголосу вдалося лише за одну ніч зібрати усю необхідну суму в 300 тисяч злотих.

Нагадаємо, це не перший випадок агресії поляків. У польському Радомі 34-річний житель Любліна Томаш Г. після розмови про Волинську трагедію спровокував напад на трьох 20-річних українців. Чоловік був напідпитку, вказав перехожим на національність хлопців, після чого шестеро людей їх побили. Потерпілі отримали травми голови та обличчя. Підозрюваний визнав провину, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Крім того, у Познані прокуратура висунула звинувачення двом місцевим жителькам, які напали на двох українців та ображали їх через національність. Інцидент стався вночі 13 серпня біля закладу харчування: жінки застосовували фізичну силу, плювалися та вимагали від українців "забиратися в Україну".

Одна з підозрюваних також вдарила чоловіка, який намагався зняти напад на камеру. Обидві жінки визнали провину, їм заборонили контактувати з потерпілими, а максимальне покарання становить до п'яти та трьох років ув'язнення відповідно.