Як повідомляє видання Onet з посиланням на місцеву прокуратуру, інцидент стався на вулиці Мальчевського в Радомі після того, як підозрюваний приїхав до міста на весілля.

Які подробиці?

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік перестрів на вулиці молодих людей та намагався прочитати їм лекцію про історичні події.

Отримавши відповідь, яка його не влаштувала, Томаш Г. гукнув перехожих з іншого боку вулиці та вказав їм на національність хлопців. Після цього група з 6 осіб учинила жорстоку розправу.

На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад,

– зазначив Цезарій Ольтажевський, прокурор місцевої районної прокуратури.

Унаслідок інциденту троє потерпілих зазнали травм голови та обличчя, точний ступінь важкості ушкоджень наразі встановлює експертиза.

Самого ж ініціатора бійки затримали правоохоронці, хоча після нападу він спокійно поїхав з місця події на таксі.

Обвинувачення та розшук спільників

Підозрюваний повністю визнав провину й надав свідчення слідчим. Йому висунули обвинувачення у застосуванні насильства з дискримінаційних мотивів, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

На час розслідування до чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Інших учасників побиття розшукує поліція за допомогою міських камер спостереження.

Як зазначив посол України в Польщі Василь Боднар, дипломати розраховують на належне розслідування подібних випадків і сподіваються, що сплеск агресії є тимчасовим явищем.

Зростання ксенофобських інцидентів у країні

За даними опитування соціологічного центру CBOS, у країні вперше кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість тих, хто підтримує надання прихистку.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, останнім часом у Польщі зафіксували низку подібних конфліктів.

Зокрема, у Познані судитимуть двох жінок за напад на українців біля закладу харчування, а в Бидгощі поліція затримала підозрюваних у нападі на українських дітей.