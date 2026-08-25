Як повідомляє видання Onet з посиланням на місцеву прокуратуру, інцидент стався на вулиці Мальчевського в Радомі після того, як підозрюваний приїхав до міста на весілля.
Які подробиці?
Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чоловік перестрів на вулиці молодих людей та намагався прочитати їм лекцію про історичні події.
Отримавши відповідь, яка його не влаштувала, Томаш Г. гукнув перехожих з іншого боку вулиці та вказав їм на національність хлопців. Після цього група з 6 осіб учинила жорстоку розправу.
На ці слова ті відреагували дуже бурхливо, і почався напад,
– зазначив Цезарій Ольтажевський, прокурор місцевої районної прокуратури.
Унаслідок інциденту троє потерпілих зазнали травм голови та обличчя, точний ступінь важкості ушкоджень наразі встановлює експертиза.
Самого ж ініціатора бійки затримали правоохоронці, хоча після нападу він спокійно поїхав з місця події на таксі.
Обвинувачення та розшук спільників
Підозрюваний повністю визнав провину й надав свідчення слідчим. Йому висунули обвинувачення у застосуванні насильства з дискримінаційних мотивів, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
На час розслідування до чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Інших учасників побиття розшукує поліція за допомогою міських камер спостереження.
Як зазначив посол України в Польщі Василь Боднар, дипломати розраховують на належне розслідування подібних випадків і сподіваються, що сплеск агресії є тимчасовим явищем.
Зростання ксенофобських інцидентів у країні
За даними опитування соціологічного центру CBOS, у країні вперше кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість тих, хто підтримує надання прихистку.
Як уже повідомлялося на нашому сайті, останнім часом у Польщі зафіксували низку подібних конфліктів.
Зокрема, у Познані судитимуть двох жінок за напад на українців біля закладу харчування, а в Бидгощі поліція затримала підозрюваних у нападі на українських дітей.