Сам пришел в полицию: в Чехии задержали подозреваемого в атаке на "русский дом"

В столице Чехии задержали мужчину, которого подозревают в нападении на здание "русского дома". По данным полиции, иностранец добровольно сдался и заявил, что готовил атаку с 2025 года.

Мужчина сам сдался правоохранителям. Об этом говорится в сообщении чешской полиции в социальной сети X.

Что известно о задержании подозреваемого?

В Праге правоохранители задержали подозреваемого в атаке на здание "русского дома". Им оказался иностранец, который сам пришел в полицию и признался в причастности к инциденту.

Гражданство задержанного не разглашается. Известно, что он заявил о подготовке нападения еще с лета 2025 года.

Справочно! Так называемый "русский дом" (Российский центр науки и культуры) находится под управлением агентства Россотрудничество, которое после полномасштабного вторжения России в Украину попало под санкции ЕС из-за распространения пропаганды.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 27 марта на улице На Заторце. Тогда неизвестный забросал здание "русского дома" коктейлями Молотова и скрылся с места происшествия. По словам директора учреждения Игоря Гиренко, взорвались три из шести брошенных бутылок.

