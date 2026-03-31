Сам пришел в полицию: в Чехии задержали подозреваемого в атаке на "русский дом"
- В Праге задержали иностранца, подозреваемого в нападении на "русский дом", который сам сдался полиции.
- Подозреваемый заявил, что готовил атаку с 2025 года, его гражданство не разглашается.
В столице Чехии задержали мужчину, которого подозревают в нападении на здание "русского дома". По данным полиции, иностранец добровольно сдался и заявил, что готовил атаку с 2025 года.
Мужчина сам сдался правоохранителям. Об этом говорится в сообщении чешской полиции в социальной сети X.
Что известно о задержании подозреваемого?
В Праге правоохранители задержали подозреваемого в атаке на здание "русского дома". Им оказался иностранец, который сам пришел в полицию и признался в причастности к инциденту.
Гражданство задержанного не разглашается. Известно, что он заявил о подготовке нападения еще с лета 2025 года.
Справочно! Так называемый "русский дом" (Российский центр науки и культуры) находится под управлением агентства Россотрудничество, которое после полномасштабного вторжения России в Украину попало под санкции ЕС из-за распространения пропаганды.
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 27 марта на улице На Заторце. Тогда неизвестный забросал здание "русского дома" коктейлями Молотова и скрылся с места происшествия. По словам директора учреждения Игоря Гиренко, взорвались три из шести брошенных бутылок.
Что известно о взрывах, которые раздавались в Чехии?
Накануне, 20 марта в городе Пардубице произошел пожар на оборонном заводе. Предварительно, подозревают, что это является результатом теракта или саботажа. Ответственность за поджог взяла на себя группа The Earthquake Faction, которая заявила, что это протест против участия завода в израильских военных действиях.
28 марта правоохранители задержали подозреваемых в поджоге. Задержанный является гражданином Чехии. Сейчас, другие возможные подозреваемые еще разыскиваются.
Известно, что всего задержаны четверо подозреваемых в поджоге завода. Кроме того, одного подозреваемого задержали в Словакии. Завод изготавливал тепловизоры, которые впоследствии отправляли для ВСУ.