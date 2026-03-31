Чоловік сам здався правоохоронцям. Про це йдеться у повідомленні чеської поліції в соціальній мережі X.

Що відомо про затримання підозрюваного?

У Празі правоохоронці затримали підозрюваного в атаці на будівлю "російського дому". Ним виявився іноземець, який сам прийшов до поліції та зізнався у причетності до інциденту.

Громадянство затриманого не розголошується. Відомо, що він заявив про підготовку нападу ще з літа 2025 року.

Довідково! Так званий "російський дім" (Російський центр науки і культури) перебуває під управлінням агентства Россотрудничество, яке після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапило під санкції ЄС через поширення пропаганди.

Нагадаємо, що інцидент стався у ніч на 27 березня на вулиці На Заторце. Тоді невідомий закидав будівлю "російського дому" коктейлями Молотова та зник з місця події. За словами директора установи Ігоря Гіренка, вибухнули три з шести кинутих пляшок.

