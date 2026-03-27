Невідомий втік з місця події, залишивши по собі пошкоджену будівлю. Про таке інформує низка медіа, зокрема Actu.News.

Що відомо про атаку на "російський дім" у Празі?

Інцидент стався вночі у спокійному житловому районі Праги. Повідомляється, що коктейлі Молотова влучили по вікнах бібліотеки в будівлі.

За словами керівника "російського дому" Ігоря Гиренка, дата нападу вибрана не випадково, адже саме 27 березня в будівлі мав відбутися заключний захід до так званих "Днів російської культури в Чехії".

За щасливим збігом обставин, три з шести коктейлів Молотова не вибухнули,

– прокоментував він інцидент.

Центр, розташований на вулиці На Заторце, працює з 1971 року як представництво російської агенції Россотрудничество та займається культурними й освітніми заходами.

Наслідки нападу на "російський дім" у Чехії: дивіться фото

На місце прибули пожежники й поліція, яка розслідує можливий підпал і вилучає докази, зокрема записи з камер спостереження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження майна та розшукує причетних.

Важливо! Останніми роками діяльність празького центру, формально пов'язана з культурою, фактично розширилася до системного просування прокремлівських наративів і політичних меседжів.



За даними investigatecace.cz, у центрі також перекладали та поширювали матеріали з недостовірною інформацією про війну в Україні.

