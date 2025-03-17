Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Киевский апелляционный суд 17 марта принял решение о закрытии уголовного дела в отношении нападения на съемочную группу журналистов "Схем", произошедшего в государственном "Укрэксимбанке" в 2021 году.

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Киевский суд закрыл дело нападения на "Схемы"

Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых – бывшего главы банка Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова – и закрыл производство в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Журналисты и их адвокаты выразили возмущение таким решением и сообщили, что планируют обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как отметила адвокат Оксана Максименюк, жалоба в ЕСПЧ станет продолжением борьбы за защиту журналистов от безнаказанности за препятствование их профессиональной деятельности. Она подчеркнула, что этот случай является примером общей проблемы в украинской правовой системе, где преступления против журналистов часто остаются без должного наказания.

Нападение на съемочную группу "Схем" произошло 4 октября 2021 года, во время интервью с Евгением Мецгером, когда журналист Кирилл Овсяный задал вопрос о большом валютном кредите, предоставленном "Укрэксимбанком" бизнесмену, чья компания платила налоги группировке "ДНР".

Нападавшие, среди которых были работники банка, отобрали камеры и повредили технику, пытаясь помешать журналистам проводить свою работу.

В тот же день журналисты "Схем" написали заявление о совершении преступления в полиции, а впоследствии опубликовали аудиозапись событий, которые произошли в кабинете Евгения Мецгера.

К слову, Евгений Мецгер и Олег Осипов отказались комментировать решение суда, а Игорь Тельбизов не явился на заседание. Адвокаты журналистов считают это решение серьезным ударом по свободе слова и правам журналистов в Украине.