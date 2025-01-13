Сейчас Наумов в Сербии оспаривает приговор по делу об отмывании им денег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование проекта "Схемы" от "Радио Свободы".

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Что известно об элитном жилье Наумова

По выпискам из реестра недвижимости, Наумов приобрел жилые помещения площадями по 185, 115 и 70 квадратных метров в районе Каргиджак муниципалитета Алания в Турции.

Предположительно, недвижимостью на средиземноморском побережье пользуется его семья. Сам Наумов ждет решения сербского суда – его могут "выдворить" из страны на 5 лет.

Параллельно в Украине ГБР расследует деятельность Наумова по подозрению в незаконном обогащении, подделке документов при пересечении сербской границы и мошенническом завладении средствами во время работы руководителем государственного предприятия.

В комментарии "Схемам" экс-чиновник назвал судебный процесс в Сербии "срежиссированным" украинской властью, а приобретение турецкой недвижимости – законным.

В августе 2024 года по запросу ГБР Интерпол объявил бывшего чиновника СБУ в международный розыск.