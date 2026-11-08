Три удара дронами за день: россияне вновь атаковали спасателей в Комышувасе

Россияне вновь провели атаку на спасателей в Комышувасе / ГСЧС
8 ноября 2026 года российские войска целенаправленно нанесли удары с помощью беспилотников по сотрудникам экстренных служб в поселке Комышуваха в Запорожской области. В результате трех атак ранения получили двое спасателей, повреждена специальная техника.
Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты нанесли три прицельных удара с помощью БПЛА непосредственно во время проведения работ по ликвидации последствий предыдущего авиаудара.
Что известно об атаке
Во время второй атаки российский дрон поразил пожарно-спасательный автомобиль, поэтому водитель ведомства получил травмы.
Примерно через час, когда подразделение организовало эвакуацию поврежденного транспорта, российские войска провели атаку снова. Ранения получил еще один водитель-спасатель, а техника была повреждена повторно.
В настоящее время обоим пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в больнице.
Аварийно-спасательные работы в прифронтовом населенном пункте проводятся под постоянной угрозой новых атак с воздуха. Враг сознательно нацеливается на экстренные службы, которые пытаются расчищать завалы.
Напомним, что смертоносный авиаудар по поселку произошел 2 ноября, когда российские оккупанты сбросили управляемые бомбы на укрытия гражданских лиц. Этот удар по Комышувасе взял жизни более полусотни человек, до сих пор много пропавших без вести.
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