Нападение произошло около 14:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

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Что известно о нападении с лопатой на ТЦК?

Согласно сообщению, пострадавший получил два удара лопатой в лицо и руки, а нападающему удалось скрыться.

Мужчину доставили в травмпункт, ему диагностировали закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения и убойную рану правой щеки.

Национальная полиция Волыни начала расследование. Нападающему объявили подозрение по статье Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, который выполняет общественный долг). Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

В случае доказательства его вины, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.