Напад стався близько 14:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про напад з лопатою на ТЦК?

Згідно з повідомленням, постраждалий отримав два удари лопатою в обличчя та руки, а нападнику вдалося втекти.

Чоловіка доставили до травмпункту, йому діагностували закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення та забійну рану правої щоки.

Національна поліція Волині почала розслідування. Нападнику оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на 2 місяці.

У разі доведення його провини, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.