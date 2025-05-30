В Военной службе правопорядка в ВСУ считают этот инцидент препятствованием законной деятельности представителей ТЦК и СП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

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В ВСУ расследуют столкновение в Каменце-Подольском

Вчера, 29 мая, в городе Каменец-Подольский группа людей вступила в столкновение с работниками ТЦК и СП. Люди заблокировали служебный автомобиль ТЦК и порезали ему шины. Местные телеграмм-каналы сообщили, что жители видели, как мужчину, мол, силой посадили в авто, а после этого еще и наехали на женщину. Говорят, что это и возмутило участников столкновения.

В Военной службе правопорядка заявили, что эти действия могут квалифицироваться, как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование. Также будут способствовать правоохранительным органам в проведении досудебного расследования.

"Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим", – добавили в ведомстве.