В воскресенье, 29 октября, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области констатировали, что к ним утром ворвались двое неизвестных. Из-за них фельдшер получил три ножевых ранения.

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Нападение неизвестных на фельдшера в Одессе

Известно, что неизвестные шумели, нецензурно выражались, а после замечания, которое им сделал фельдшер третьей подстанции, один из злоумышленников нанес три ножевых ранения медику. После этого оба неизвестных скрылись.

Наш коллега (фельдшер, который сделал замечание и получил ранение – 24 Канал) госпитализирован в больницу. Желаем ему скорейшего выздоровления. Полиция уже ищет преступников,

– говорится в сообщении.

Проблему следует решать глобально

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напомнили, что в Украине до сих пор не был принят законопроект о защите работников экстренной медицинской помощи. Его зарегистрировали в парламенте еще в 2021 году.

"Документ имеет целью усовершенствование правовой защиты работников экстренной медицинской помощи во время исполнения служебных обязанностей. Ведь случаи, когда на работников экстренки нападают во время исполнения служебных обязанностей и наносят им физический и моральный вред, не являются единичными", – отмечают медики.

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Отметим напоследок, что в Одесской области также в эти дни пятеро неизвестных побили старшего сержанта украинской армии. Случилось это 22 октября. В результате этого боец Вооруженных Сил был госпитализирован в больницу с серьезными травмами.

Правоохранительные органы разоблачили личности нападающих, после чего открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, по информации по состоянию на 25 октября. Однако, как известно, квалификация преступления может изменяться.